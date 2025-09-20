11. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR 2025: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af maddelerde var mı?

Türkiye’nin merakla takip ettiği 11. Yargı Paketi için çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslakların hazırlanma sürecinde Bakanlık olarak teknik katkı sunduklarını ifade etti. Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan “af” düzenlemesine de değinen Tunç, bu konuda net açıklamalarda bulundu. İşte, yeni Yargı Paketi’nin çıkış tarihi ve öne çıkan maddeleri…
Son dakika gelişmeleriyle gündeme gelen 11. Yargı Paketi için gözler Adalet Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni paketle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek Bakanlık olarak teknik destek verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, kamuoyunda tartışılan “af çıkacak mı?” sorusuna da yanıt verdi. Peki, 11. Yargı Paketi’nin içeriği ne olacak, maddeler ne zaman duyurulacak?
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Bakan Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı.
11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaştı.
Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etti.
Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." dedi.
11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
"11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına" dair soru üzerine Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEME VAR MI?
Bakan Tunç, "suça sürüklenen çocuklar" konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmamasının yer aldığını hatırlattı. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi yapıldığını anımsatan Adalet Bakanı Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz." dedi.
YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç açıklamasında, yeni yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını söyledi. Ancak TBMM, 21 Temmuz'da tatile başladı. 1 Ekim'de sona erecek olan Meclis tatilinin ardından yeni yargı paketinin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.