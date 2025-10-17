11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR SAYFASI: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, Genel af, infaz düzenlemesi düzenleme kapsamında mı?

11. Yargı Paketi için gözler Meclis’te! Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni paket, yaklaşık 40 maddeden oluşuyor. Yasa teklifi haline getirilerek Meclis’e sunulmasının ardından yasalaşması beklenen düzenleme, infaz sistemi ve ceza uygulamalarına ilişkin olası değişiklikleriyle gündemde. Mahkum yakınlarının merak ettiği genel af iddiaları ise yeniden gündeme geldi.
Yargı reformu sürecinin devamı niteliğindeki 11. Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı’nın öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 40 maddelik düzenlemede infaz uygulamalarından adli süreçlerdeki değişikliklere kadar pek çok başlık ele alınacak. Meclis’e sunulması beklenen paketin yürürlüğe giriş tarihi merak edilirken, kamuoyunda “af veya infaz indirimi olacak mı?” sorusu yeniden gündeme taşındı.
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." bilgisini aktardı.
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'E GELİYOR!
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, yeni yargı paketinde infazla ilgili yapılacak düzenlemeye ilişkin soru üzerine, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, "Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler." dedi.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını söyledi. Özellikle çocukların yargılanması konusunun önemli hale geldiğini belirten Bakan Tunç, "Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
Suça karışan çocukların nasıl yargılanacağına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yer aldığını aktaran Bakan Tunç, 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmadığını, 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim yapıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, "Sorun olan kısım 15-18 yaş grubuyla ilgili. Bununla ilgili önerilerimizi milletvekillerimize ilettik. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlerimize indirim noktasında takdir yetkisinin verilmesinin doğru olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ YOLDA!
12. Yargı Paketi'nin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirten Bakan Tunç, "41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
11. Yargı Paketi'nin ceza mevzuatıyla, 12. Yargı Paketi'nin ise hukuk mevzuatıyla ilgili olduğunu belirten Bakan Tunç, trafik güvenliğine ilişkin bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını kaydetti.
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.