114. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için 114. dönem ÖGG sınavı oturumu bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. 114. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte EGM 2025 114. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi...

1 /4 114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda 114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

2 /4 114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

3 /4 ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ TARİHLERİ 2025 ÖGG sınav sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.