15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 21 Kasım’da tamamlandı. E-Devlet ve MEB ekranı üzerinden tercihlerini yapan binlerce aday “Sonuçlar hangi gün açıklanacak?” sorusuna odaklanmış durumda. Bakanlık takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani anlamlı bir günde, Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Bu özel günde yapılacak atama töreniyle, 15 bin öğretmen adayı atama sevinci yaşayacak. Atama sonuçları e-Devlet üzerinden belli olacak. Peki, Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması sonucu atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi...

1 /9 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan ve on binlerce adayın geleceğini belirleyecek atama sonuçlarının açıklanma tarihi, Bakanlık tarafından resmi olarak duyuruldu. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2 /9 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi. Öğretmen atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

3 /9 ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanacak.



4 /9 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE...

Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.



5 /9 ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını, 24 Kasım 2025 Pazartesi (Öğretmenler Günü) günü gerçekleştirecek. Törenin saati hakkında net bir açıklama bulunmazken Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ilişkin gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı: "Önümüzdeki hafta bir dizi etkinliğimiz olacak. 24 Kasım sabahı günün erken saatlerinde Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen arkadaşlarımız da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Ardından farklı etkinliklerle devam edecek. Tüm illerimizde de etkinlikler olacak." Açıklanan takvime göre 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret edecek öğretmenler, daha sonra MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin atama kuralarının yapılacağı programa katılacak. Buna göre törenin öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.









6 /9 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı için gözler MEB kanallarına dönecek. Sorgulamanın e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor:

8 /9 ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI OLARAK İZLENEBİLİR Mİ?

