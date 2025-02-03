1800 günden emekli olma yolu açıldı; 1999-2008 sonrası için 46 47 48 49 yaşla erken emeklilik şeması

1999 yılından önce işe başlayanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Ancak, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kişiler bu düzenleme kapsamında yer almıyor. Bu durum, belirli bir tarihten önce çalışma hayatına başlayanlar için emeklilik sürecinde büyük bir avantaj sağlarken, sonrası için farklı düzenlemelerin gerekliliğini de gündeme getiriyor. 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik ve prim gün eşitlemesi gibi alternatif düzenlemeler bekleniyor.

1 /7 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, EYT kapsamına girmediğinden farklı erken emeklilik yollarını araştırıyor. Bu seçeneklerden biri de 1800 günle malulen emeklilik. Bu yöntemle, sigortalının en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşaması ve SGK tarafından maluliyet raporu alması halinde, yaş şartı aranmadan emekli olması mümkün oluyor. Özellikle ağır hastalık veya meslek hastalığı bulunanlar için bu seçenek erken emeklilik imkanı sunuyor.

2 /7 1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları Çalışan bir kişinin malulen emekli olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında: Çalışma gücünün veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olması Bu durumu gösteren, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunun bulunması

3 /7 Malulen emeklilik, aşağıdaki hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere tanınabiliyor: Nörolojik rahatsızlıklar Onkolojik hastalıklar (kanser türleri) Kardiyovasküler hastalıklar Solunum sistemi hastalıkları Göz ve kulak hastalıkları Romatizmal hastalıklar Hematolojik ve damar hastalıkları Genitoüriner sistem hastalıkları Endokrinolojik ve metabolik rahatsızlıklar Gastroenterolojik ve hepatolojik hastalıklar

4 /7 Kişi, bu hastalıklar nedeniyle çalışamaz hale gelirse, rapor almak ve gerekli prim gününü tamamlamak şartıyla yaş beklemeden emeklilik hakkından faydalanabilir.

5 /7 1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları Aşağıdaki tabloda malulen emeklilik şartları ve hastalık türleri özetlenmiştir: Şart Açıklama Prim Gün Sayısı En az 1800 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Çalışma Gücü Kaybı Oranı Çalışma gücünün veya meslek gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak. Sağlık Raporu Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur. SGK Onayı Sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanması gerekir. Hastalık Türleri Çalışmayı engelleyen belirli hastalıklar bulunmaktadır (aşağıda listelenmiştir).

6 /7 Çalışmayı Engelleyen Hastalık Türleri Nörolojik Rahatsızlıklar Epilepsi, Parkinson, Multipl Skleroz (MS) Onkolojik Hastalıklar Kanser türleri (meme kanseri, akciğer kanseri vb.) Kardiyovasküler Hastalıklar Kalp yetmezliği, damar tıkanıklıkları Solunum Sistemi Hastalıkları KOAH, astım Göz ve Kulak Hastalıkları Görme kaybı, işitme kaybı