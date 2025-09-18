TRT 1'in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, sezon finalinin ardından yeni bölümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Haziran ayında 184. bölümüyle ekrana veda eden dizi, 6. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı yapımdan gelen haberler hayranları sevindirdi. Peki, Gönül Dağı 6. sezon ne zaman başlayacak? 185. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar
GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezon için sete çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gönül Dağı, 185. Bölümüyle 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de ekranlara gelecek.
GÖNÜL DAĞI YENİ OYUNCULAR KİMLER?
Gönül Dağı 6. sezon oyuncu kadrosuna birçok yeni isim ve karakter dahil oluyor. En dikkat çeken transferlerden biri, usta oyuncu Bülent Şakrak’ın Taylan karakteriyle diziye katılması oldu. Taylan, Süleyman Kaya’nın büyük oğlu olarak hikâyeye dahil olacak. Süleyman Kaya’nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da yeni sezonun önemli figürleri arasında yer alacak. Ayrıca, dizinin ana karakterlerinden Taner’in kuzeni Kadir de yeni sezonda izleyiciyle buluşacak ve kasaba hikâyesine yeni bir soluk getirecek.
Bir diğer sürpriz ise, dizinin ilk sezonlarında yer alan ve 142. bölümde ayrılan Döndü karakteri. Bu karakteri canlandıran Feyza Işık, 6. sezonda yeniden kadroya dahil oluyor. Döndü’nün geri dönüşü, özellikle eski bölümleri seven izleyiciler için nostaljik bir hava yaratacak. Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ise diziden ayrıldı ve bu boşluk yeni karakterlerle dolduruluyor. Yeni sezonda kasaba hayatı daha da genişleyecek; farklı aile dinamikleri ve sıcak hikâyelerle Gönül Dağı, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan ve Ömer Batu Dağlı rol alıyor.
Müziklerini Engin Arslan, Mayki Murat Başaran ve Sunay Özgür’ün yaptığı Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilere hem gözyaşı hem de kahkaha dolu anlar yaşatacak.
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Amca oğulları, TVR Havacılık'ta büyük bir dönüm noktasına gelirken, şirketin yurt dışı operasyonları için Ramazan'a önemli bir sorumluluk teklif edilir. Bu gelişme, Ramazan'ın kasabadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu beraberinde getirir. Kasabada bu ihtimal konuşulurken, Ramazan'ın vereceği karar hem ailesi hem de dostları tarafından büyük bir merakla beklenmektedir.
Selma'nın sağlık sorunları yeniden gündeme gelirken, doktorlar ameliyat olmasının kaçınılmaz olduğunu söyler. Bu karar, hem Selma hem de çevresindekiler için duygusal bir süreci başlatır. Ameliyat sırasında yaşanacak gelişmeler ekran başındakileri derinden etkileyecek. Bu süreçte Selma'nın en büyük destekçisi ise yine Taner olur; onun sarsılmaz desteği izleyenlere umut dolu anlar yaşatacak.