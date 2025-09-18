Bir diğer sürpriz ise, dizinin ilk sezonlarında yer alan ve 142. bölümde ayrılan Döndü karakteri. Bu karakteri canlandıran Feyza Işık, 6. sezonda yeniden kadroya dahil oluyor. Döndü’nün geri dönüşü, özellikle eski bölümleri seven izleyiciler için nostaljik bir hava yaratacak. Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ise diziden ayrıldı ve bu boşluk yeni karakterlerle dolduruluyor. Yeni sezonda kasaba hayatı daha da genişleyecek; farklı aile dinamikleri ve sıcak hikâyelerle Gönül Dağı, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.