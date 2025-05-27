Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 6 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı gündemde sıkça yer alıyor. Bayram tatilinin 9 gün,10 gün olacağı ve yaz tatili ile birleşeceği iddialarının ardından resmi açıklamalar da gecikmedi. Özellikle ham kurban ibadeti hem de tatil yapacak olanlar, bayramın kaç gün olacağını merak etti. İşte konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamalar.