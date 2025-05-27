Kurban Bayramı tatiline artık az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi bayram için hazırlıklarını sürdürürken, tatil ile ilgili gündemde yer alan iddiaların ardından resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Peki bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 4,5 gün mü 9 gün mü? İşte konuyla ilgili son gelişmeler ve resmi açıklamalar.
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 6 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığı gündemde sıkça yer alıyor. Bayram tatilinin 9 gün,10 gün olacağı ve yaz tatili ile birleşeceği iddialarının ardından resmi açıklamalar da gecikmedi. Özellikle ham kurban ibadeti hem de tatil yapacak olanlar, bayramın kaç gün olacağını merak etti. İşte konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamalar.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 4 GÜN MÜ 9 GÜN MÜ OLACAK?
2025 Kurban Bayramı tatili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde de yayınlandığı gibi olacak. Buna göre, Kurban Bayramı Arifesi 5 Haziran (Yarım gün), bayramın 1. günü 6 Haziran'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın son günü ise 9 Haziran. Böylece 2025 Kurban Bayramı'nda 4.5 günlük tatil söz konusu.
BAYRAM TATİLİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA FAHRETTİN ALTUN'DAN GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.
Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."
YAZ TATİLİ İLE KURBAN BAYRAMI BİRLEŞTİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili tartışmalarına son noktayı koyarak, okulların erken kapanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Tekin, “Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl duyurduğumuz akademik takvim aynen geçerlidir. Manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi. Bakan, MEB’in resmi sitesinde yer alan takvimin dışındaki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini özellikle belirtti.