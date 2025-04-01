2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? LGS başvuru kılavuzu ve işlemleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları yarın (2 Nisan 2025) başlıyor. Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılacağı LGS sınavı için başvuru işlemleri e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. MEB tarafından yayınlanan 2025 LGS başvuru ve uygulama kılavuzunda başvuru işlemlerine dair tüm detaylar adım adım açıklandı. Peki LGS başvuru şartları neler? LGS başvurularında hangi belgeler isteniyor? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi 2025 LGS başvuru sayfası.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenecek olan 2025 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları yarın (2 Nisan Çarşamba) başlayacak. LGS başvuru işlemleri MEB'in yayınladığı sınav takvimine göre, 16 Nisan tarihine kadar e-okul üzerinden yapılabilecek. Sınava katılacak adaylar başvuru işlemlerini, belirlenen şartlar doğrultusunda gerçekleştirecek. Yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisinin başvuruda bulunacağı, LGS sınavı 15 Haziran'da düzenlenecek. İşte 2025-LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul LGS başvuru ekranı.
LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.
E-OKUL LGS BAŞVURU İŞLEMLERİ
LGS sınavına katılacak olan öğrenciler, E-Okul sistemine T.C kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.
LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak
BAŞVURU İŞLEMLERİ
- Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki
bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir.
Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
- Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından
kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık
Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
- Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;
a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır.
b. Kılavuzda yer alan, “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu (EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri büyükelçilik veya başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 11 Nisan 2025 tarihine kadar gönderilecektir.
ç. e-Posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 18 Nisan 2025 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.
LGS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,
- Onaylı Denklik Belgesi,
- “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun
(EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,
Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler
sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.
Sınavın kapsamı
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak.
Giriş belgeleri 4 Haziran'dan itibaren açıklanacak
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Sınav içeriği ve süresi
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS SIKÇA SORULAN SORULAR YANITLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanmasının ardından, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı.
Bakanlık, "2025 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında sınav öncesi, isteğe bağlı başvuru süreci, sınavın uygulanışı ve sonrasına ilişkin en çok merak edilen 31 soruyu ayrıntılı biçimde yanıtladı.
Buna göre sınav isteğe bağlı olacak, öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Merkezî sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Yurt içi ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.
Merkezî sınavın birinci oturumu sözel alanda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.
Merkezî sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 4 Haziran 2025 tarihinde elektronik ortamda ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.