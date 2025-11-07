2025’in en güvenilir arabası belli oldu! Tesla’yı da Volvo’yu da solladı

Hyundai diğer markalardan daha güvenli çıktı

IIHS'nin yaptığı güncel güvenlik testlerine göre Hyundai, diğer tüm markalara kıyasla daha güvenli. Webtekno’da yer alan detaylarda IIHS, Hyundai'a tam 15 ölçüm kategorisinde ödül verdi.

Hyundai'ın elektrikli otomobilleri IONIQ 5 ve IONIQ 6'ya ek olarak Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata gibi modeller de en güvenliler arasında yer aldı.