2025’in en güvenilir arabası belli oldu! Tesla’yı da Volvo’yu da solladı

Yeni güvenilirlik raporu açıklandı! Tesla ve Volvo beklenmedik şekilde geride kaldı. Zirveye çıkan marka herkesi şaşırttı. İşte o liste...
ABD merkezli kar amacı gütmeyen Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), 2025’in en güvenli otomobillerini duyurdu. Her yıl otomobil güvenliği konusunda referans kabul edilen IIHS raporunda bu kez sürpriz bir sonuç çıktı. Güvenliğin simgesi haline gelen Volvo, zirveyi başka markalara kaptırdı.
Güvenlik denince akla ilk gelen markalardan Volvo, bu kez zirvede değil. ABD’de sigorta şirketlerinin desteklediği bağımsız kuruluş IIHS’in yaptığı araştırma, Volvo’dan daha güvenli bir otomobil markasını ortaya koydu. İşte 2025'in en güvenli otomobilleri...
Küçük otomobiller
•2025 Honda Civic (hatchback)
•2025 Hyundai Elantra
•2025 Kia K4
•2025 Mazda 3 (hatchback, sedan)
•2025 Toyota Prius
Orta boyutlu otomobiller
•2025 Honda Accord
•2025 Hyundai IONIQ 6
•2025 Hyundai Sonata
•2025 Toyota Camry
•2025 Mercedes-Benz C Serisi
Küçük SUV'lar
•2025 Genesis GV60
•2025 Honda HR-V
•2025 Hyundai IONIQ 5
•2025 Hyundai KONA
•2025 Hyundai Tucson
•2025 Mazda CX-30
•2025 Mazda CX-50
•2025 Subaru Solterra
•2025 Toyota bZ4X
Orta boy SUV'lar
•2025 Buick Enclave
•2025 Ford Mustang Mach-E
•2025 Hyundai Santa FE
•2025 Kia EV9
•2025 Kia Telluride
•2025 Mazda CX-70
•2025 Mazda CX-90
•2025 Nissan Murano
•2025 Nissan Pathfinder
•2025 Audi Q6 e-tron
•2025 BMW X5
•2025 Genesis GV70
•2025 Genesis GV80
•2025 Lincoln Nautilus
•2025 Mercedes-Benz GLC
•2025 Mercedes-Benz GLE
•2025 Volvo XC90
Büyük boy SUV'lar
•2025 Audi Q7
•2025 Infiniti QX80
•2025 Nissan Armada
•2025 Rivian R1S
Hyundai diğer markalardan daha güvenli çıktı
IIHS'nin yaptığı güncel güvenlik testlerine göre Hyundai, diğer tüm markalara kıyasla daha güvenli. Webtekno’da yer alan detaylarda IIHS, Hyundai'a tam 15 ölçüm kategorisinde ödül verdi.
Hyundai'ın elektrikli otomobilleri IONIQ 5 ve IONIQ 6'ya ek olarak Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata gibi modeller de en güvenliler arasında yer aldı.