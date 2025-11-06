2026 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet dini günler listesi ve bayram tarihleri

2026 yılı yaklaşırken gözler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayında, Kurban Bayramı ise Mayıs sonunda idrak edilecek. Miraç, Berat, Kadir ve Mevlid Gecesi gibi mübarek gecelerin tarihleri de belli oldu. Tatil planı yapanlar için kritik bir detay ise bayramların hafta içine denk gelmesiyle birlikte uzun tatil fırsatlarının doğması. Peki 2026’da Ramazan ne zaman başlayacak, bayram tatili kaç gün sürecek, kandil geceleri hangi günlerde olacak? İşte Diyanet’in yayımladığı 2026 Dini Günler Takvimi ve yılın tüm manevi durakları…

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi mübarek günlerin tarihlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına ait dini günler takvimini yayımladı. Takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayında, Kurban Bayramı ise Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Hem ibadet takvimi hem de tatil planlarını şekillendirecek bu özel tarihler, 2026'nın manevi atmosferini şimdiden hissettirmeye başladı. İşte 2026'nın tüm dini günleri ve tatil tarihleri…

2026 dini günler takvimi belli oldu Müslümanlar için manevi anlamı büyük olan dini günlerin 2026 yılı takvimi netleşti. Diyanet’in resmi açıklamasına göre, Ramazan ve Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Vatandaşlar hem ibadetlerini hem de tatil planlarını bu tarihlere göre şekillendirebilecek.

2026 Dini günler listesi

15 Ocak 2026 Perşembe – Miraç Kandili

20 Ocak 2026 Salı – (Şaban Ayı Başlangıcı)

2 Şubat 2026 Pazartesi – Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe – Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı (1. Gün)

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı (2. Gün)

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı (3. Gün)

18 Nisan 2026 Cumartesi – (Zilkade Ayı Başlangıcı)

18 Mayıs 2026 Pazartesi – (Zilhicce Ayı Başlangıcı)

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı (1. Gün)

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı (2. Gün)

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı (3. Gün)

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı (4. Gün)

16 Haziran 2026 Salı – Hicrî Yılbaşı (1 Muharrem 1448)

25 Haziran 2026 Perşembe – Aşure Günü (10 Muharrem 1448)

15 Temmuz 2026 Çarşamba – (Safer Ayı Başlangıcı)

14 Ağustos 2026 Cuma – (Rebîülevvel Ayı Başlangıcı)

24 Ağustos 2026 Pazartesi – Mevlid Kandili

12 Eylül 2026 Cumartesi – (Rebîülâhir Ayı Başlangıcı)

12 Ekim 2026 Pazartesi – (Cemâziyelevvel Ayı Başlangıcı)

10 Kasım 2026 Salı – (Cemâziyelâhir Ayı Başlangıcı)

10 Aralık 2026 Perşembe – Üç Ayların Başlangıcı / Regaib Kandili





Ramazan Ayı Şubat'ta başlıyor Diyanet takvimine göre, Ramazan başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek. 2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi ise 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma, son günü 22 Mart Pazar olacak. Böylece Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu birleşimiyle birlikte 4,5 güne kadar uzayabilecek.

Arefe Günü: 19 Mart 2026 (Perşembe) 1. Gün: 20 Mart (Cuma) 2. Gün: 21 Mart (Cumartesi) 3. Gün: 22 Mart (Pazar)

Kurban Bayramı mayıs sonunda Kurban Bayramı ise 26 Mayıs 2026 Salı günü arefe ile başlayacak. Bayramın dört günü boyunca hem ibadetler yerine getirilecek hem de uzun bir tatil fırsatı doğacak.

Arefe: 26 Mayıs 2026 (Salı) 1. Gün: 27 Mayıs (Çarşamba) 2. Gün: 28 Mayıs (Perşembe) 3. Gün: 29 Mayıs (Cuma) 4. Gün: 30 Mayıs (Cumartesi) Bu tarihler dikkate alındığında Kurban Bayramı tatili, hafta sonuyla birleştirildiğinde 6 güne kadar sürebilecek.

Dini günler Diyanet'in takvimine göre 2026 yılında Müslümanlar için önemli geceleri de şöyle sıralanıyor: Miraç gecesi: 25 Ocak 2026 (Pazar) Berat gecesi: 3 Şubat 2026 (Salı) Kadir gecesi:16 Mart 2026 (Pazartesi) Mevlid gecesi: 24 Ağustos 2026 (Pazartesi) Regaib gecesi: 23 Aralık 2026 (Çarşamba)


