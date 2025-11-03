2026 Ocak emekli maaşı zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ilk hesaplamalar

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü, 2026 yılının ilk maaş zammına çevrildi. Açıklanan oranlar, emekli maaşlarında yeni bir dönemin sinyallerini verirken, özellikle SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için belirlenecek artış oranları merak konusu oldu. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için yeni maaş tahminleri...
TÜİK’in Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak zammına çevrildi. Dört aylık enflasyon farkı yüzde 10,25’e ulaşırken, yılın son iki ayındaki verilerle birlikte kesin oran belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı. Açıklamaya göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.
Bu verilerle birlikte, 2025 Temmuz ayından bu yana dört aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak hesaplandı. Bu fark, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammında belirleyici olacak.
2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılıyor.
Zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Buna göre Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında, 2026 Ocak zammı da kesinleşmiş olacak.
Uzmanlar, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 30 civarında tamamlanacağını öngörüyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 11-12, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17-18 civarında bir artış bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2025’te 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, 2026 Ocak zammıyla birlikte 18.500 TL ila 19.000 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.
Enflasyonun yüzde 30 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda, en düşük maaşın 18.586 TL olacağı tahmin ediliyor.
Eğer hükümet ek refah payı veya taban artışı uygularsa, bu rakamın 19.000 TL’yi aşması da mümkün.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DAHA FAZLA ZAM ALACAK
Toplu sözleşme gereği memur maaşları ve emekli memur aylıkları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla biraz daha yüksek oranda artıyor.
2026 Ocak döneminde memur ve emekli memurlara yüzde 17,79 civarında,
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 11,4 oranında zam yapılması bekleniyor.
Bu fark, iki grup arasındaki maaş uçurumunu artırabilir. Ancak hükümetin sosyal dengeyi korumak adına ek düzenleme yapması da olası görünüyor.
SON 3 ZAM DÖNEMİNDE DURUM NASILDI?
2025 Ocak: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75, memurlara %11,54 zam
2025 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67, memurlara %15,57 zam
2024 Ocak: Ek düzenlemeyle tüm emeklilere %49,25 zam
Bu tablo, son yıllarda zam oranlarının dönemsel olarak değiştiğini ve çoğu zaman farkın yasal düzenlemelerle kapatıldığını gösteriyor.
2026 OCAK’TA NE BEKLENİYOR?
Kasım ve Aralık verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleştiğinde, kesin zam oranı da ortaya çıkacak. Şu anki tahminler, en düşük emekli maaşının 18.000-19.000 TL aralığında, memur emeklisinin ise 22.000 TL’nin üzerinde olacağı yönünde.