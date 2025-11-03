2026 Ocak emekli maaşı zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ilk hesaplamalar

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?





Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez artırılıyor.

Zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Buna göre Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında, 2026 Ocak zammı da kesinleşmiş olacak.





Uzmanlar, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 30 civarında tamamlanacağını öngörüyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 11-12, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17-18 civarında bir artış bekleniyor.