YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?





Halen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Bu yılki son ödeme Eylül ayında gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı.

2024 yılında 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin olduğu, bu yıl da 810 binin üzerinde vatandaşın bundan yararlandığı belirtiliyor.



