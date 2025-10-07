65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yaşlılık aylığıyla ilgili önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Şu ana kadar 300-500 lira gibi düşük tutarda nafaka aldığı için bu aylıktan faydalanamayan kişilerin yaşadığı mağduriyet sona erdirilecek. Yapılacak düzenlemeyle, düşük nafaka alanlar da artık yaşlılık aylığından yararlanabilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sosyal destek sisteminde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, nafaka alan ya da nafaka alma hakkı bulunan muhtaç vatandaşlar da artık 65 yaş aylığı alabilecek. Böylece 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardımlara erişimi kolaylaşacak.
65 YAŞ AYLIĞINDA NAFAKA ŞARTI KALKIYOR
Türkiye gazetesinin haberine göre düzenlemenin gerekçesinde, nafaka şartının kaldırılmasının yardıma muhtaç bireylerin desteklerden yararlanmasını kolaylaştıracağı vurgulandı.
Verilere göre nafaka nedeniyle aylığı reddedilen kişi sayısı 2022’de 8.356, 2023’te 6.654 ve 2024’te 8.250 oldu. Yeni düzenleme bu engeli ortadan kaldırarak daha fazla ihtiyaç sahibine destek sağlanmasını amaçlıyor.
1,4 MİLYON VATANDAŞA 37,6 MİLYAR TL DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 raporuna göre, 65 yaş aylığından yararlanan kişi sayısı 805 bine ulaştı. Bakanlığın 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda ise Ocak-Haziran 2025 döneminde engelli ve yaşlı aylıkları kapsamında 1 milyon 422 bin 870 kişiye toplam 37 milyar 647 milyon 774 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi.
Bu adımın, özellikle düzenli nafaka alsa da geçim sıkıntısı yaşayan yaşlı vatandaşların sosyal yardımlara erişimini artırması bekleniyor.
YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?
Halen 65 yaş aylığı 5 bin 389 lira olarak üç ayda bir ödeniyor. Bu yılki son ödeme Eylül ayında gerçekleşti ve yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı.
2024 yılında 65 yaş aylığından yararlananların sayısının 805 bin olduğu, bu yıl da 810 binin üzerinde vatandaşın bundan yararlandığı belirtiliyor.