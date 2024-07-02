Temmuz ayın 65 aylığına zam yapılacak mı ve 2024 yaşlılık maaşı artacak mı, 65 aylığı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Yaşlılık aylığı, şartları sağlayan ve 65 yaşını doldurmuş olanlara Bakanlıkça ödeniyor. 65 yaş aylığı, memur maaş zammına göre şekilleniyor. Temmuz emekli ve memur maaşı ile beraber yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

1 / 11 Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek. Peki, 65 yaş aylığı 2024 Temmuz zammı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşı zamlanacak mı? İşte detaylar...

2 / 11 2024 TEMMUZ AYI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.



3 / 11 Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.







4 / 11 Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.









5 / 11 Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor.





6 / 11 Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.







7 / 11 Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.





8 / 11 YAŞLILIK MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?

65 yaşını doldurmuş olan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



9 / 11 Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

10 / 11 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor. Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak.