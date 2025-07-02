A101 3 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Kamp çadırı ve yaz ihtiyaçlarında büyük indirim

A101'in beklenen 3 Temmuz 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. Yaz aylarında kamp ve tatil planları yapanlar için müjde! A101, bu hafta kamp çadırı ve tatil ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürünü raflarına getiriyor. Katalogda kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine, bisikletten yazlık tekstil ürünlerine kadar birçok indirimli seçenek dikkat çekiyor. İşte 3 Temmuz 2025 A101 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan indirimler ve fiyat listesi…

1 /10 A101, bu hafta doğa tutkunları için kamp çadırı getiriyor. Sınırlı sayıda satışa sunulacak kamp çadırı, yaz tatilinde kamp yapmak isteyenler için oldukça uygun fiyatla dikkat çekiyor.

2 /10 ONVO BZD41 MİNİ BUZDOLABI 41 L: 3.999 TL



3 /10 65" 4K Ultra HD Android TV: 23.999 TL Yüzen Kablosuz Havuz Hoparlörü: 599 TL

4 /10 38 L Tekerlekli Termos Buzluk: 1.759 TL Plaj Şemsiyesi: 599 TL Çift Kişilik Şişme Yatak + 2 Yastık + Pompa: 1.899 TL 4 Kişilik Kamp Çadırı: 1.899 TL

5 /10 12 Jant Çocuk Bisikleti: 1.490 TL Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

6 /10 7 Parça Kahvaltılık Seti: 109 TL 5'İ 1 Yerde Termos Hug: 399 TL Döküm Kek Kalıbı: 399 TL

7 /10 İçim Proteinli Süt 1 L: 49 TL

8 /10 Oyuncak İki Katlı Mutfak Seti: 139 TL

9 /10 Eti Lifalif 30 g: 27,50 TL Eti Popkek Mini Kek 180 g: 39 TL