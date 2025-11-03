A101 6 Kasım Perşembe gününe ait aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda Onvo QLED Google TV, Toshiba 4K UHD TV, Volta elektrikli bisiklet, Apec benzinli moped, Kiwi katı meyve sıkacağı, English Home çay makinesi ve Pierre Cardin saç bakım seti öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte, 6 Kasım A101 indirimli ürünler listesi.
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 6 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Elektronik reyonunda Onvo 65” QLED Google TV, Toshiba 55” UHD TV ve Ovion V15 Lite cep telefonu dikkat çekerken, ulaşım kategorisinde Volta elektrikli bisiklet, Apec benzinli moped ve Revolt RSX5 motosiklet öne çıkıyor. İşte A101 6 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
- 65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL
- 55' 4K UHD VIDAA Tv 16.999 TL
- 43' Frameless FHD Google Tv 9.299 TL
- Katı Meyve Sıkacağı 1.599 TL
- Elektrikli Isıtıcı Fan 539 TL
- Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL
- Çay Makinesi 1.399 TL
- İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 899 TL
- Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
- Boyun Masaj Aleti 1.099 TL
- Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.699 TL
- VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
- Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
- RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
- RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
- Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL
- Katlanabilir Ahşap Saplı Grill Tava 399 TL
- Aynalı Peçetelik 99,50 TL
- Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 89,50 TL
- Cam Kase 6'lı 89,50 TL
- Borosilikat Cam French Press ve Kupa Seti 139 TL
- Bölmeli Servis Tabağı 99,50 TL
- Süet Kadın Omuz Çantası 399 TL
- Saksılı Yapay Sukulent 99,50 TL
- Bulaşıklık 99,50 TL
- Havlu Askısı 29,50 TL
- Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL
- Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 44,50 TL
- Katlanır Basamaklı Tabure 399 TL
- Çift Kişilik Yorgan 499 TL
- Güneşlik Perde 250x210 cm 259 TL
- Pileli Öme Perde 290x250 cm 449 TL
- Örme Pano Perde 290x250 cm 249 TL
- Kaymaz Taban Klozet Takımı 2'li 299 TL
- Tek Kişilik Yorgan 399 TL
- Yastık 129 TL
- Laktozsuz Kefir 1L 85 TL
- Laktozsuz Yoğurt 750 G 65 TL
- Labne 750 g 179 TL
- Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 g 179 TL
- Beyaz Sirke 5L 89 TL
- Kanola Yağı 5L 379,50 TL
- Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 249,50 TL
- Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL
- Kağıt Havlu 16'lı 159 TL