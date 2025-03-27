A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. İki tekerlekli elektrikli moped, çok amaçlı mutfak rafı, tost makinesi, laptop, katlanabilir kamp sandalyesi, valiz gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 27 Mart Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 27 MART PERŞEMBE
125 CC Benzinli Moped 34.999 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.999 TL
4K Ultra HD Android Televizyon 24.999 TL
QLED Google Televizyon 13.499 TL
Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL
Katlanabilir kamp taburesi 99 TL
İdeapad Slim 3 (laptop) 8.999 TL
Büyük Boy Valiz 839 TL
Orta Boy Valiz 739 TL
Kabin Boy Valiz 639 TL
Bluetooth Kulaklık 299 TL
Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 499 TL
Saç Maşası 899 TL
Seramik Tabanlı Ütü 999 TL
Tost Makinesi 1.999 TL
Elde Dikiş Makinesi 289 TL
Olta Seti 499 TL
Olta Aksesuar Seti 249 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL
Tava ve Sahan Set 599 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 699 TL
Kiwi Elde Dikiş Makinesi 289 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 279 TL
Kiwi Elektrikli Yatak Süpürgesi 1.699 TL
Pierre Cardin Saç Maşası - 899 TL
Düdüklü Tencere 750 TL
5 Parça Tencere Seti 1.100 TL
Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL
Mop Temizlik Kova Seti 599 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
Meya Dekor 2+1 Minderli Bistro Set 2.699 TL
Meya Dekor 4+1 Bistro Set 6.499 TL
Meya Dekor 2+1 Simona Set 4.499 TL
ÇAYKUR 1 KG Kamelya Çayı - 175 TL
De Lucca 280 G %100 Sürülebilir Meyve - 69,50 TL
Ülker Teremyağ Gurme Margarin - 39,50 TL
Binboğa 850 G Çiçek Balı - 199,50 TL
Koska 20 G Sade Tahin Helvası - 6,50 TL
Orkide 5 L Ayçiçek Yağı - 349 TL
Kemal Kükrer 500 ML Organik Elma Sirkesi - 99,50 TL