A101 23 Ekim aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi: Mini buzdolabı, mikrodalga fırın, çantalı portatif ocak geliyor

15:2223/10/2025, Perşembe
G: 20/10/2025, Pazartesi
A101 16 Ekim aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Müşterilerine hesaplı alışveriş imkanı sağlayan A101’de kampanyalı ürünler belli oldu. Çamaşır makinesinden, televizyona, elektrikli bisikletten oyuncu koltuğuna, IPL lazer epilasyon cihazından çeşit çeşit oyuncaklara kadar onlarca farklı ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Benzinli motosiklet 99.990 TL, 65" UHD android TV 25.999 TL, mini buzdolabı 8.499 TL, 3'ü 1 arada stand mikser 4.999 TL’den satılacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, 23 Ekim A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

A101’de yeni haftanın aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Mutfak ürünlerinden, elektronik malzemelere, elektrikli bisikletten, televizyona, çay tabağından oyuncak çeşitlerine kadar farklı ürünler satışa sunulmaya hazırlanıyor. A101 markette herkesin merakla beklediği mikrodalga fırın 3.599 TL, emaye kızartma tenceresi 369 TL, kablosuz gaming mouse 499 TL, ütü masası 599 TL, kanatlı kurutmalık 299 TL, oyuncak pelüş fok balığı 399 TL, meyve reçeli 1 KG 75 TL, makarna çeşitleri 500 G 18,50 TL’den satılacak. Peki A101’de bu Perşembe neler var? İşte, A101 23 Ekim Perşembe aktüel indirimleri.

A101 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU 

APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

Oyuncu Kulaklığı 449 TL

Kablosuz Gaming Mouse 499 TL

Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi 599 TL

Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Buzdolabı 11.999 TL

65" UHD Android Tv 25.999 TL

40' FHD Smart Tv 7.399 TL

Mikrodalga Fırın 3.599 TL

Belçika Waffle Makinesi 899 TL

Buharlı Temizleyici 1.399 TL

Su Isıtıcı 899 TL

Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Şarjlı Masaj Aleti 499 TL

3in1 Stand Mikser 4.999 TL

Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

Çantalı Portatif Ocak 999 TL

Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL

Termos 1 L 999 TL

Rüzgarlı 6 Kanat 399 TL

Turbo Kamp Ocağı 269 TL

14" Takım Çantası 199 TL

Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 89,50 TL

Lavabo Açma Sustası 149 TL

Makaralı Kablo 499 TL

Gri Tamir Bandı 49,50 TL

Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL

Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 329 TL

Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 115 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL

Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL

Emaye Fırın Tepsisi 149 TL

Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL

Metal Matara 750 ml 149 TL

Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL

12 Parça Bardak Seti 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

Ütü Masası 599 TL

3'lü Hasır Sepet 299 TL

Kutu Organizerleri 20 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

Kadın Orta-Kalın Pantolon Çorabı 55 TL

Kadın Orta-Kalın Külotlu Çorap 125 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Ayran 1,5 L 62,50 TL

Peynir Çilekli Sürme 180 G 37,50 TL

Meyve Reçeli 1 KG 75 TL

Dondurulmuş Piliç Baget 79,50 TL

Basmati Pirinç 2 KG 175 TL

Bulgur 1 KG 39,50 TL

Yeraltı Kaynak Tuzu 500 G 39,50 TL

Makarna Çeşitleri 500 G 18,50 TL

Mısır Özü Yağı 5L 379,50 TL

Oyuncak Pelüş Fok Balığı 399 TL

Lisanslı Puzzle 84,50 TL

Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL

Kolaydan Zora Kitap Çeşitleri 20,50 TL

Oyuncak Sepetli Blok Seti 399 TL

Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 10 KG 549 TL

Yaş Kedi Maması 85 G 17,50 TL

