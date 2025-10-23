A101 16 Ekim aktüel kataloğu bugün raflarda yerini aldı. Müşterilerine hesaplı alışveriş imkanı sağlayan A101’de kampanyalı ürünler belli oldu. Çamaşır makinesinden, televizyona, elektrikli bisikletten oyuncu koltuğuna, IPL lazer epilasyon cihazından çeşit çeşit oyuncaklara kadar onlarca farklı ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Benzinli motosiklet 99.990 TL, 65" UHD android TV 25.999 TL, mini buzdolabı 8.499 TL, 3'ü 1 arada stand mikser 4.999 TL’den satılacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, 23 Ekim A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

A101 markette herkesin merakla beklediği mikrodalga fırın 3.599 TL, emaye kızartma tenceresi 369 TL, kablosuz gaming mouse 499 TL, ütü masası 599 TL, kanatlı kurutmalık 299 TL, oyuncak pelüş fok balığı 399 TL, meyve reçeli 1 KG 75 TL, makarna çeşitleri 500 G 18,50 TL'den satılacak. Peki A101'de bu Perşembe neler var? İşte, A101 23 Ekim Perşembe aktüel indirimleri.

A101 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞU APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL Oyuncu Kulaklığı 449 TL Kablosuz Gaming Mouse 499 TL Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi 599 TL

Mini Buzdolabı 86 L 8.499 TL 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.999 TL 7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL Buzdolabı 11.999 TL 65" UHD Android Tv 25.999 TL 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

Mikrodalga Fırın 3.599 TL Belçika Waffle Makinesi 899 TL Buharlı Temizleyici 1.399 TL Su Isıtıcı 899 TL Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL Şarjlı Masaj Aleti 499 TL 3in1 Stand Mikser 4.999 TL Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

Çantalı Portatif Ocak 999 TL Kamp Tencere Seti 3'lü 999 TL Termos 1 L 999 TL Rüzgarlı 6 Kanat 399 TL Turbo Kamp Ocağı 269 TL 14" Takım Çantası 199 TL Sprey MDF Kit Yapıştırıcı 200 ml 89,50 TL Lavabo Açma Sustası 149 TL Makaralı Kablo 499 TL Gri Tamir Bandı 49,50 TL Nitril Kaplı Örme İş Eldiveni 45 TL

Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 329 TL Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 115 TL Emaye Kızartma Tenceresi 369 TL Tepsili Cappuccino Fincan Seti 2'li 149 TL Emaye Fırın Tepsisi 149 TL Seramik Pasta Tabağı 6'lı 279 TL Metal Matara 750 ml 149 TL Bal Kabağı Dekorlu Mum 79,50 TL 12 Parça Bardak Seti 249 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL Ütü Masası 599 TL 3'lü Hasır Sepet 299 TL Kutu Organizerleri 20 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL Kadın Orta-Kalın Pantolon Çorabı 55 TL Kadın Orta-Kalın Külotlu Çorap 125 TL Kanatlı Kurutmalık 299 TL