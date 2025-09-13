ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DAKİKA GELİŞMELER: Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonu Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Sonuçlanır?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri henüz belli olmadı. Ancak Adalet Bakanlığı çalışanları, üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL'ye kadar yükseltilmesini istiyor.

Adalet-Sen ise "Adalet Sen Genel Merkezimiz, bu sürecin sonunda yapılacak yeni promosyon anlaşmasına dair hazırlıklarını tamamlamış ve Adalet Bakanlığı’na resmi teklifini iletmiştir.

• Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

• Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

• Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

• EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

• Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

• Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.