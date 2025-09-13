ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DAKİKA GELİŞMELER: Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonu Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Sonuçlanır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 bin personel, banka promosyonu için yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyor. Son ihalede Vakıfbank’ın sunduğu 90 bin TL’lik teklif, Bakanlık tarafından düşük bulunurken, sendikalar en az 150 bin TL promosyon talebini yineledi. Görüşmelerde sözleşme süresinin üç yılı aşmaması, enflasyona göre güncelleme yapılması ve ücretsiz bankacılık işlemleri şartları da masada.
2025 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI MI?
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan konuya ilişkin önemli bir değerlendirme geldi. Bakan Yardımcısı Can, ihale sürecinin henüz devam ettiğini; sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ İHALE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı, promosyon tutarlarının 18 Ağustos'ta duyurulması bekleniyordu. Ancak ihale kapsamında son tura kalan Vakıfbank, 90 bin TL'lik rakamın bakanlık reddedilmesi sonucu çekilmiş oldu. Bakanlık, verilen teklifleri yetersiz bularak ihaleyi ileri bir tarih erteledi. Yeni ihale tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Maaş promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri henüz belli olmadı. Ancak Adalet Bakanlığı çalışanları, üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL'ye kadar yükseltilmesini istiyor.
Adalet-Sen ise "Adalet Sen Genel Merkezimiz, bu sürecin sonunda yapılacak yeni promosyon anlaşmasına dair hazırlıklarını tamamlamış ve Adalet Bakanlığı’na resmi teklifini iletmiştir.
• Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,
• Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,
• Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,
• EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,
• Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,
• Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.
2022 yılında 25.000 TL alan adliye personeli, 3 yılda %300’ü aşan maaş artışları ve %280’i bulan kümülatif enflasyon karşısında önemli bir kayıp yaşamıştır. Bu kaybı telafi etmek, personelin emeğinin gerçek karşılığını almasını sağlamak amacıyla bu adımı atmış bulunuyoruz.
Toplamda 203.000’i aşkın personelin olduğu Bakanlık teşkilatımız için bu promosyonun sadece bir hak değil, aynı zamanda ekonomik katkı sağlayan büyük bir anlaşma olması gerektiğini savunuyoruz.
Tüm teşkilatımızın bilgisine sunar, kamuoyuna saygıyla duyururuz." talebinde bulunmuştu.