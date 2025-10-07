ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR? Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi sonuçlandı. Bakanlık ile Vakıfbank arasında yapılan anlaşmaya göre personele 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyonlar peşin ve eksiksiz olarak hesaplara aktarılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

1 /5 Kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması sonuçlandı. Vakıfbank ile imzalanan protokol kapsamında, bakanlık personeline 99 bin 500 TL tutarında banka promosyonu ödenecek. Ödemelerin tek seferde ve peşin olarak yapılacağı belirtilirken, çalışanlar şimdi “Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.

2 /5 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU YATTI MI 2025? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül itibariyle yapılacak. Bakanlık çalışanları, ödemelerin yatıp yatmadığını Vakıfbank aracılığıyla sorgulayabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden hesap numaraları ve şifreleri ile giriş yapan kullanıcılar, ödemelerinde son durumu gelen transferler üzerinden görüntüleyebilir. Alternatif olarak internet bankacılığı veya telefon bankacılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler. Hak sahipleri, 0850 222 0724 aracılığıyla müşteri hizmetlerine bağlanarak ödemelerini kontrol edebilirler.

3 /5 PROMOSYONA EK FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

4 /5 PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Emniyet çalışanlarına da bu yıl promosyon ödemesi yapılacak. EGM promosyon ihalesi sonuçlandıktan sonra emniyet çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli olacak.