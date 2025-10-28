AF MI, İNFAZ DÜZENLEMESİ Mİ?





MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, CNN TÜRK'te TBMM Özel Yayını'nda "Genel af olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Yıldız, "Türkiye'de genel af olmaz. İnfazların eşitliği ile ilgili düzenleme lazım." dedi.





Feti Yıldız'ın CNN TÜRK'teki değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir. Bu dönemde hatta yeni bir anayasanın adımlarının atılması gerekir. Yani bizim aslında yeni bir infaz kanununa, yeni bir anayasaya, yeni bir ceza yasasına, yeni bir seçim kanununa, yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyacımız var. Pek çok kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var."








