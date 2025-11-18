AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? AFAD 1.250 Personel alımı duyuru sayfası

AFAD’ın 1.250 personel alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve uygulama–sözlü sınav tarihlerinin hangi günlerde yapılacağını araştırıyor.
AFAD tarafından yapılacak 1.250 personel alımı için başvuru dönemi sona ererken, süreçle ilgili en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Arama-kurtarma teknikeri ve teknisyeni kadroları için değerlendirme aşaması sürerken, adaylar uygulama ve sözlü sınav tarihlerine odaklanmış durumda. İşte AFAD personel alımı takvimine dair son bilgiler…
AFAD 1.250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?
AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin paylaşım AFAD'ın duyurular sayfasından açıklanacak.
AFAD UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?
Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Sözlü Sınavın Yeri ve Tarihi
Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.