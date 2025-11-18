AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? AFAD 1.250 Personel alımı duyuru sayfası

AFAD tarafından yapılacak 1.250 personel alımı için başvuru dönemi sona ererken, süreçle ilgili en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Arama-kurtarma teknikeri ve teknisyeni kadroları için değerlendirme aşaması sürerken, adaylar uygulama ve sözlü sınav tarihlerine odaklanmış durumda. İşte AFAD personel alımı takvimine dair son bilgiler…