Apple, AirPods Pro serisinin yeni üyesi olan AirPods Pro 3’ü bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni H3 çip, modelin en önemli yükseltmelerinden biri olarak öne çıkacak. AirPods Pro 2, 2022 yılında tanıtılmış ve o tarihten bu yana Apple tarafından yazılım güncellemeleriyle sürekli geliştirilen bir ürün olmuştu. Peki, AirPods Pro 3’ün fiyatı ne kadar olacak? AirPods Pro 3 özellikleri neler? İşte AirPods Pro 3’a dair bilgiler...
Apple, AirPods Pro serisinin üçüncü nesil modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin son yazılım güncellemelerinde yer alan değişiklikler, AirPods Pro 3’ün geliştirilme aşamasında olduğunu açık şekilde ortaya koydu.
AirPods Pro 3 yeni özellikleri
İlk AirPods Pro’nun 2019’da çıkmasının ardından üç yıl süren bu yenileme döngüsü, Apple’ın AirPods serisindeki güncelleme temposunun görece yavaş olduğunu gösterdi. Ancak AirPods Pro 2’de kullanılan H2 çipi sayesinde, cihaz zaman içinde birçok yeni özellikle donatıldı.
H2 çipinin sağladığı gelişmeler arasında Adaptif Ses, Konuşma Farkındalığı, Geliştirilmiş Otomatik Geçiş, Ses İzolasyonu, Sözsüz Siri Etkileşimleri, İşitme Cihazı Modu ve İşitme Testi gibi özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin çoğu, ürünün piyasaya sürülmesinden uzun süre sonra kullanıma sunuldu. H2 çipinin gerçek potansiyelinin zamanla ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, H3 çipinin de benzer bir gelişim süreci izlemesi bekleniyor.
Apple’a yakın kaynaklardan Mark Gurman, AirPods Pro 3’ün H3 çipi ile geleceğini doğruladı. H3 çip, piyasaya çıktığında gelişmiş gürültü engelleme gibi iyileştirmeler sunacak. Ayrıca iOS 19 ile birlikte canlı çeviri gibi yeni özelliklerin de desteklenmesi bekleniyor. Ancak çipin asıl potansiyelinin iOS 20, iOS 21 gibi ilerleyen güncellemelerde yeni özelliklerle birlikte ortaya çıkması öngörülüyor.
Apple, H2 çipinde olduğu gibi H3 çipiyle de zamanla AirPods Pro 3 kullanıcılarına çeşitli özel geliştirmeler sunacak. H2’nin geç dönem yenilikleri, birçok kullanıcı için AirPods deneyimini ciddi şekilde iyileştirmişti. Bu nedenle, H3 çipinin sunduğu yeniliklerin de uzun vadede AirPods Pro 3’ü daha değerli bir ürün haline getirmesi bekleniyor.
Ne zaman tanıtacak?
AirPods Pro serisi ilk olarak 2019 yılında tanıtılmıştı. 2022 yılında ikinci nesli duyurulan kulaklık ise, 2023 yılında ise USB-C bağlantı noktasına sahip bir versiyonla güncellendi. Fakat AirPods Pro 3’ün ne zaman tanıtılacağına dair resmi bir bir açıklama bulunmuyor.
Geçmiş modellerin çıkış tarihleri dikkate alındığında, Apple’ın bu modeli 2025 sonbaharında tanıtması olasılığı öne çıkıyor. Şirket, önceki AirPods lansmanlarını genellikle eylül ya da ekim aylarında gerçekleştirmişti. Cihazın haziran ayındaki WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılma ihtimali ise düşük görünüyor.