Apple’a yakın kaynaklardan Mark Gurman, AirPods Pro 3’ün H3 çipi ile geleceğini doğruladı. H3 çip, piyasaya çıktığında gelişmiş gürültü engelleme gibi iyileştirmeler sunacak. Ayrıca iOS 19 ile birlikte canlı çeviri gibi yeni özelliklerin de desteklenmesi bekleniyor. Ancak çipin asıl potansiyelinin iOS 20, iOS 21 gibi ilerleyen güncellemelerde yeni özelliklerle birlikte ortaya çıkması öngörülüyor.





Apple, H2 çipinde olduğu gibi H3 çipiyle de zamanla AirPods Pro 3 kullanıcılarına çeşitli özel geliştirmeler sunacak. H2’nin geç dönem yenilikleri, birçok kullanıcı için AirPods deneyimini ciddi şekilde iyileştirmişti. Bu nedenle, H3 çipinin sunduğu yeniliklerin de uzun vadede AirPods Pro 3’ü daha değerli bir ürün haline getirmesi bekleniyor.