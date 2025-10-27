Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...

13:0527/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Benzine indirim mi geldi? Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 27 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 27 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:


İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL






İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara


Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL



İzmir


Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL


