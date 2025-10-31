Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla tabelalara yansıdı. 25 Ekim'de de motorine 3.04 TL'lik zam yapılmıştı. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 53.49 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 55.47 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 27,71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 55.33 TL
LPG litre fiyatı: 27,08 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 54.35 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 56.50 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 27,60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.69 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 56.82 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 27,53 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.