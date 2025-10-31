Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.