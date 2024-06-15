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Akşam ezanı ve iftar vakti saat kaçta? 15 Haziran 2024 Cumartesi namaz vakitleri

12:16 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
<p>İftar vakti akşam ezanı saati</p>
İftar vakti akşam ezanı saati

Arefe günü oruç tutanlar için akşam ezanı ve iftar vakti merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü İstanbul'da akşam ezanı 20:45'te okunacak ve iftar vakti de bu saatte girecektir. Peki Ankara’da akşam ezanı kaçta okunacak? İzmir, Antalya, Bursa, Hatay, Konya, Diyarbakır iftar saati, akşam ezanı namaz vakitleri.

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Ezan saatleri ve iftar vakitleri, arefe gününü oruçlu geçiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe günü, Zilhicce ayının 9. günüdür ve Kurban Bayramı'na bir gün öncesidir. Arefe günü orucu çok sevaptır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) bu günü oruçlu geçirilmesi konusunda Müminleri teşvik etmiştir. Peki bugün ezan kaçta okunacak. İşte namaz vakitleri, il il akşam ezan saatleri.


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İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta?

İstanbul akşam ezanı iftar saati: 20:45

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Ankara’da akşam ezanı saat kaçta?

Ankara akşam ezanı iftar saati: 20:26

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İzmir’de akşam ezanı saat kaçta?

İzmir akşam ezanı iftar saati: 20:44

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Antalya’da akşam ezanı saat kaçta?

Antalya akşam ezanı iftar saati: 20:25

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Bursa’da akşam ezanı saat kaçta?

Bursa akşam ezanı iftar saati: 20:42

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Hatay’da akşam ezanı saat kaçta?

Hatay akşam ezanı iftar saati: 20:01

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Konya’da akşam ezanı saat kaçta?

Konya akşam ezanı iftar saati: 20:21

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Diyarbakır’da akşam ezanı saat kaçta?

Diyarbakır akşam ezanı iftar saati: 19:50


Namaz vakitleri, il il akşam ezan saatleri için tıklayın

#akşam ezanı saati
#iftar vakti
#İstanbul namaz vakitleri
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