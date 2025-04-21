Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım gösterdiği 2025 yılının ilk ALES oturumu, 13 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Yüksek lisans başvurularının ve akademik kadro alımlarının temel şartlarından biri olan sınavın ardından, gözler şimdi ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...
Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan ALES/1 sınavı ardından sonuç araştırması başladı. ALES sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuç tarihi hangi gün? merak konusu oldu. ÖSYM'nin sınav takviminde yazan tarihi haberimize ekledik. İşte ALES sonuç günü
2025-ALES/1 SONUÇ TARİHİ
Sınav sonuçları 2 Mayıs 2025’te açıklanacak. Sonuçlar, bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINDA
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, ALES'in temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’luk kısmı erişime açıldı.
Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 10 gün boyunca sınav sorularının tamamını görüntüleyebilecek.
Soru kitapçığını inceleme süresi 23 Nisan'da sona erecek.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP)hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar 100 üzerinden puanlara
dönüştürülecektir.