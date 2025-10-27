Altın 2026’da ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkan altın, son günlerde sert bir düşüş eğilimine girdi. Yatırımcılar, bu geri çekilmenin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını merak ederken, yeni tahminler de gelmeye başladı. Uluslararası finans kuruluşları ve piyasa analistleri, 2026 yılı için altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici öngörüler paylaştı. Peki gram ve ons altın önümüzdeki haftalarda hangi yönde hareket edecek, yatırımcıyı neler bekliyor?