Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkan altın, son günlerde sert bir düşüş eğilimine girdi. Yatırımcılar, bu geri çekilmenin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını merak ederken, yeni tahminler de gelmeye başladı. Uluslararası finans kuruluşları ve piyasa analistleri, 2026 yılı için altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici öngörüler paylaştı. Peki gram ve ons altın önümüzdeki haftalarda hangi yönde hareket edecek, yatırımcıyı neler bekliyor?
Altın 2026’da ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi?
HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü. Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasının, özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasının beklendiği ifade edildi.
HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.
Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi. Reuters'in 39 analist ve tüccarla yaptığı anket, analistlerin 2026 ortalama altın fiyatının 4275 dolar olmasını beklediğini ortaya koydu. Bu rakam üç ay önceki ankette, 3400 dolar seviyesindeydi. Böylelikle 2026 yılı için altında ortalama fiyat tahmini yaklaşık yüzde 26 yükselmiş oldu.
GoldCore'dan David Russell, "Altının 2025'teki performansı bir rallinin gücünden fazlasını yansıtıyor. Yeni bir gerçekliğin kabul edildiğini gösteriyor. Piyasa artık kısa vadeli şoklara değil, politika yapıcılara, para birimlerine ve finansal sistemin kendisine olan daha derin bir güven kaybına yanıt veriyor" dedi.