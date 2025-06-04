Altın fiyatları haftanın ortasında artışa geçti. Yatırımcılar altının seyrini takip ederken gram altın 4 Haziran Çarşamba günü 4.227 TL alış fiyatı ile açılışını yaptı. Gram altın serbest piyasada bugün (4 Haziran 2025 / saat: 10:00) 4.222,99 TL'den alınıp 4.223,48 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyre kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

1 /10 Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcısı hem de piyasaların yakın takibinde. Hareketli bir dönem geçiren altının gramı 4.227 TL satışla günün açılışını yaptı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarında anlık değişimler için işte canlı altın kuru...

2 /10 ALTIN NE KADAR OLDU (4 HAZİRAN)?

Gram altın alış fiyatı: 4.227 TL - satış fiyatı: 4.227 TL - önceki kapanış: 4.221 TL

3 /10 Çeyrek altın alış fiyatı: 6.845 TL - satış fiyatı: 6.919 TL - önceki kapanış: 6.918 TL

4 /10 Yarım altın alış fiyatı: 13.690 TL - satış fiyatı: 13.837 TL - önceki kapanış: 13.837 TL

5 /10 Tam altın alış fiyatı: 26.813 TL - satış fiyatı: 27.335 TL - önceki kapanış: 27.378 TL

6 /10 Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.296 TL - satış fiyatı: 27.547 TL - önceki kapanış: 27.547 TL

7 /10 Ata altın alış fiyatı: 27.650 TL - satış fiyatı: 28.341 TL - önceki kapanış: 28.385 TL

8 /10 Reşat altın alış fiyatı: 27.319 TL - satış fiyatı: 27.570 TL - önceki kapanış: 27.547 TL

9 /10 Gram altının aylık-yıllık performansı Haziran ayının ilk gününe göre gram altın 70,12 TL artarak yüzde 1,69 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.228,8 lira artarak yüzde 41,03 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 2,440.74 liradan 4,223.48 liraya yükselerek değer yüzde 73,04 değer kazancı yaşadı.



