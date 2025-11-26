Altın fiyatları, Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Ons başına 4.169,35 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasalar bugün yayınlanacak olan ABD işsizlik başvuruları verisini takip edecek. İslam Memiş, kademeli alım yerlerini açıkladı. İşte 26 Kasım çeyrek, Cumhuriyet, yarım, tam altın alış satış fiyatı.

1 /9 Fed'in faiz indirimi beklentisi Başkan Powell’ın temkinli açıklamalarından sonra zayıflamıştı. Ancak ABD Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri tersine döndü. Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla sarı metal, 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. İşte 26 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

2 /9 Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 5.684,15 TL Gram altın satış fiyatı 5.684,97 TL

3 /9 Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı 9.464,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 9.550,00 TL



4 /9 Cumhuriyet altın ne kadar? Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.740,00 TL Cumhuriyet altın satış fiyatı 38.046,00 TL

5 /9 Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış fiyatı 18.928,00 TL Yarım altın satış fiyatı 19.099,00 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.240,47 TL 22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.286,23 TL

6 /9 Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi? Altın fiyatlarına ilgili değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “4.000 doların üzerindeki ons altın benim için pahalı” dedi. Memiş, yatırımcılara ons altın ile gram altın ayrımını iyi yapmaları gerektiğini hatırlattı.

7 /9 Ons altın için kendi alım seviyelerini açıklayan Memiş, "3.900 dolar-3.880 dolar-3.850 dolar-3.800 dolar için beklerim" dedi. Memiş, “4.000 dolar üzerindeki hiçbir ons altını almam” diyerek tavrını net ortaya koydu.

8 /9 Gram altın için belirlediği maliyet yapacağı rakamları açıklayan Memiş, "Şu anda gram altının serbest piyasada 5.762 TL civarı. 5.500 TL – 5.750 TL aralığını maliyet bandı olur. Kademeli alım için 5.540 TL yüzde 25, 5.693 TL yüzde 25, 5.740 TL yüzde 25 alırım. Kalan yüzde 25 , ons altın tekrar 4 binin altına inince alırım." dedi.