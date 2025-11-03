İslam Memiş'ten altın yorumu

Altın Uzmanı İslam Memiş, piyasada neler olacağını değerlendirdi. Kapalıçarşı’da gram altının 5.694 TL civarında olduğunu söyleyen Memiş, gram altında ibrenin tersine döndüğünü vurguladı.

“Altında balon patladı” diyen İslam Memiş, “Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda.Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var” diye konuştu.