Altın, Çin’in belirli ithalatçılara sağladığı vergi muafiyetini kaldırmasının ardından sert bir düşüş yaşayarak ons başına 4 bin doların altına geriledi. Ancak sabah saatlerinde yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle fiyatlar toparlandı ve ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altın fiyatları, 3 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla yeni haftaya hareketli başladı. İşte güncel altın fiyatları.
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde tansiyonun düşmesine yönelik beklentiler ve Fed’in Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte, altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki konumunu korudu. İşte 3 Kasım Pazartesi saat 09:00 itibariyle güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.411,59 TL
Gram altın satış fiyatı 5.412,39 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.135,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.222,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.269,00 TL
18.433,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
36.427,00 TL
36.719,00 TL
Ata altın ne kadar?
37.074,21 TL
38.010,58 TL
İslam Memiş'ten altın yorumu
Altın Uzmanı İslam Memiş, piyasada neler olacağını değerlendirdi. Kapalıçarşı’da gram altının 5.694 TL civarında olduğunu söyleyen Memiş, gram altında ibrenin tersine döndüğünü vurguladı.
“Altında balon patladı” diyen İslam Memiş, “Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda.Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var” diye konuştu.