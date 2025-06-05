Elinde altın bulunduran yatırımcının nakde ihtiyacı yoksa, yani şu anda elinde altını muhafaza ediyorsa ve ev almayacaksa, araba almayacaksa, elindeki altınları satmamak gerekiyor. Elindeki altınları bulundurması gerekiyor. Çünkü orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

Bu yılla alakalı gram altın tarafında beklentimiz 4500 TL, ons altın tarafında 3200 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz geçerli. Ama bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman 12 aylık süreç içinde ons altın tarafında 4250 dolar, gram altın tarafında 6000 lira seviyesi artık sürpriz olmayacaktır.”