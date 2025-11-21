İslam Memiş'ten Kasım ayı uyarısı!





İslam Memiş, 2026 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı. Uzman isim, 2026'da gram altının 8 bin TL ve üzeri seviyeleri görebileceğini ifade etti. Memiş, 'Dünya piyasaları, Merkez Bankaları'nın politikaları iyi gitmiyor. Altın ve gümüş 2026 yılında yine güvenli limandır. Eğer nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki varlıkları satmayın' ifadelerini kullanırken ons altının ise 4 bin 800- 4 bin 888 doların görülebileceğini vurguladı.