Altın fiyatları 21 Kasım 2025 Cuma günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altına ilgi sürüyor. 21 Kasım Cuma günü Altının gramı 5 bin 540 liradan işlem görüyor. Öte yandan İslam Memiş’ten 2026 yılı için ‘altın' uyarısı geldi. Uzman isim, açıklamasında 'Altın ve gümüş 2026 yılında yine güvenli limandır. İşte altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları 21 Kasım 2025 Cuma alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altın yükseliyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Kasım 2025)
21 Kasım 2025 Cuma günü anlık Kapalıçarşı'da çeyrek altın 9.236,33 liradan alınırken 9.447,57 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek Altın Alış: 9.236,33 TL
Çeyrek Altın Satış: 9.447,57 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım Altın Alış: 18.414,94 TL
Yarım Altın Satış: 18.895,15 TL
Tam altın fiyatı
Tam Altın Alış: 37.633,05 TL
Tam Altın Satış: 37.674,72 TL
Cumhuriyet altını
Cumhuriyet Altını Alış: 38.281,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 38.864,00 TL
İslam Memiş'ten Kasım ayı uyarısı!
İslam Memiş, 2026 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı. Uzman isim, 2026'da gram altının 8 bin TL ve üzeri seviyeleri görebileceğini ifade etti. Memiş, 'Dünya piyasaları, Merkez Bankaları'nın politikaları iyi gitmiyor. Altın ve gümüş 2026 yılında yine güvenli limandır. Eğer nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki varlıkları satmayın' ifadelerini kullanırken ons altının ise 4 bin 800- 4 bin 888 doların görülebileceğini vurguladı.