Altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Yatırımcılar için 5 yıllık getiri tablosu ortaya çıktı

Konut ve altın yatırımındaki getiriler son yıllarda yatırımcıları yarıştırıyor. Kimi yatırımcı altına yatırım yapmayı terih ederken kimisi konuta yatırım yapıyor. Peki, son yıllarda hangi yatırımcı kazandı? Altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? 5 yıllık dönem için hesaplanan getiri tablosu ortaya çıktı. İşte detaylar
Konut ve altın yatırımındaki getiriler son yıllarda birbiri ile yarışır hale geldi. 2 yıllık dönemde yüzde 203,5 yükselen altın fiyatları, getiride konuta fark attı
Altın mı, konut mu daha çok kazandırdı?
2 yıllık dönemde %203,5 yükselen altın fiyatları, getiride konuta fark attı. 5 yıllık dönem dikkate alındığında ise konut %1.225 primle altını geride bıraktı. Altındaki getiri, son dönemde jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla öne geçerken; konut fiyatları yüksek faiz engeline takıldı.
İşte 5 yıllık döneme göre öne çıkan tablo
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından son 5 yıllık dönemde her iki yatırım ürününe dair getiriler paylaşıldı. Buna göre;
Dönem Altın Fiyat Artışı (%) Konut Fiyat Artışı (%)
Son 1 yıl 52,3 32,2
Son 2 yıl 203,5 105,5
Son 3 yıl 293,8 391,7
Son 4 yıl 761,7 904,7
Son 5 yıl 1003,4 1225,3
Kısa vadede altın, uzun vadede konut
Son 2 yıllık dönemi kapsayan daha kısa vadeli süreçte altın yatırımı daha yüksek getiri sağladı.
-Son 4-5 yıllık döneme yani daha uzun vadeye bakıldığında konut yatırımı daha kazançlı gözüktü.
Altın zirveyi gördü
Altın fiyatlarında özellikle son 2 yıllık süreçte jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları ile yüksek primler gerçekleşti. Sadece son 1 yıllık döneme bakıldığında, geçen sene 2.360 dolar olan ons fiyatı bugün 3.275 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatlarında geçen ay 3.500 dolarla zirve seviye görülmüştü.
Konutta faiz etkisi
Konut fiyatları ise hem kredi kısıtlamaları hem de faiz oranlarının yüksek seyrinden etkilenerek son dönemde daha düşük performans gösterdi. Konutta son aylarda reel getiri negatif bölgede seyrediyor.
Son olarak mart ayı verilerine göre Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %32,3 oranında arttı. Ancak reel olarak fiyatlar aynı dönemde %4,2 geriledi. Konut Fiyat Endeksinde reel düşüş 14 aydır devam ediyor.