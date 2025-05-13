Altın mı, konut mu daha çok kazandırdı? Yatırımcılar için 5 yıllık getiri tablosu ortaya çıktı

Konutta faiz etkisi





Konut fiyatları ise hem kredi kısıtlamaları hem de faiz oranlarının yüksek seyrinden etkilenerek son dönemde daha düşük performans gösterdi. Konutta son aylarda reel getiri negatif bölgede seyrediyor.





Son olarak mart ayı verilerine göre Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %32,3 oranında arttı. Ancak reel olarak fiyatlar aynı dönemde %4,2 geriledi. Konut Fiyat Endeksinde reel düşüş 14 aydır devam ediyor.