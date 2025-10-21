Altın rekor kırdıktan sonra geri adım attı: 21 Ekim 2025 güncel gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları, rekor seviyeleri test ettikten sonra hafif düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve jeopolitik risklerin etkisiyle dün tarihi zirvesini gören altın, salı günü yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle değer kaybetti. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasa uzmanlarından son değerlendirmeler ve 21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları.
Güvenli liman talebiyle destek bulan altının ons fiyatı, TSİ 09.30 itibarıyla 4.277 dolar seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda gram altın 5.635 TL, çeyrek altın 9.912 TL, Cumhuriyet altını ise 39.380 TL seviyesinden işlem gördü.
Analistler ne diyor?
Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bugün yaşanan sert düşüşün bir düzeltme hareketi olduğunu ifade etti. Altının geçen hafta cuma günü de 4 bin 380 doları gördüğünü söyleyen Yıldırımtürk "Oradan 4 bin 250 gerilemişti. Şimdi de yine 4 bin 250-55 seviyesine gerilemiş durumda ama Amerika piyasaları saat 3 buçukta açılıyor. O zaman tekrar yukarı yönlü seyir izleyebilir. Çünkü altını destekleyen gelişmelerde çok iyimser bir hava yok." ifadelerini kullandı.
Piyasa uzmanları, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıların kâr satışından kaynaklandığını, orta vadede ise altının yönünü yukarı çevirebileceğini belirtiyor.
Küresel enflasyonist baskı, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki gevşeme sinyalleri, ons altının yeniden yükselişine zemin hazırlayabilir.
Analistlere göre 4.300 dolar seviyesi, kısa vadede kritik direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altın fiyatlarının yeni rekor denemeleri yapabileceği ifade ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (21 EKİM 2025)
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.585 TL
Satış: 5.586 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.744 TL
Satış: 9.912 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.452 TL
Satış: 19.778 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.769 TL
Satış: 39.380 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.824 TL
Satış: 39.602 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.422 TL
Satış: 5.714 TL
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 115 bin liraya düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 115 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 115 bin lira, en yüksek 6 milyon 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 195 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 171 milyon 31 bin 592,6 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 436 milyon 397 bin 802,96 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.