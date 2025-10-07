Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü isale hattında sürdürülen yenileme çalışmaları nedeniyle su temininde kesintilere gidileceğini bildirdi. 7 Ekim 2025 Salı gününe ilişkin güncel su kesintisi programı, ASKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Ekim Salı ASKİ planlı su kesintisi detayları.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 7 Ekim 2025 Salı günü için güncel su kesintisi programı yayımlandı. ASKİ’nin açıklamasına göre, planlı çalışmalar kapsamında belirli mahallelerde su verimi geçici olarak kısıtlanacak. Ankara’da yaşayan vatandaşlar “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 7 Ekim Salı günü için ASKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi programı.
KAZAN
Arıza Tarihi: 6.10.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 23:00:00
Detay: YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI TAMAMLANMIŞ OLUP HATLARA SU VERİLMİŞTİR. ANKARA GENELİ HATLARIN DOLMASI VE HERKESİN SU ALMASI BELLİ BİR ZAMAN ALACAK OLUP, BU SÜREÇTE MAMAK İLÇESİNDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2025 13:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 7.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 6.10.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 06:30:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: -Mimar Sinan Mahallesi -Fatih Mahallesi -Tevfik İleri Mahallesi -Merkez Mahallesi -Yunus Emre Mahallesi -Ayyıldız Mahallesi.
POLATLI
Arıza Tarihi: 6.10.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 10:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan İvedik Su Arıtma Tesisi’nde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle ilçemize yeterli miktarda su verilememekte olup, dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda, 06.10.2025 Pazartesi günü saat 23.55’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. 07.10.2025 Salı günü saat 00.00 itibarıyla, Şentepe Mahallesi depoları stok durumuna alınacak olup, sabah saat 10.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilecektir.
Etkilenen Yerler: Şentepe mah, Esentepe Mah. Bir Kısım.
POLATLI
Arıza Tarihi: 7.10.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 18:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Üçpınar Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke Müteahhit firma çalışmasından dolayı kontrol amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. Bir kısmı.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 6.10.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA ÜST KOTLARDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.10.2025 10:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Karacakaya Mahallesi, Yuvaköy, Turgut Özal Mahallesi, Serhat Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Özevler Mahallesi, Yukarı Yahyalar mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, İvedik Mahallesi, İnönü Mahallesi, Çiğdemtepe Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Barış Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi,ergenekon mahallesi Demetevler Mahallesi'nin bir kısmı, Çamlıca Mahallesi'nin bir kısmı, Tepealtı Mahallesi, Beştepe Mahallesi, Güzelyaka Mahallesi, Aşagı Yahyalar Mahallesi Yakacık Mahallesi.