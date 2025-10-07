Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü isale hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. 7 Ekim 2025 Salı günü için güncel su kesintisi programı yayımlandı. ASKİ’nin açıklamasına göre, planlı çalışmalar kapsamında belirli mahallelerde su verimi geçici olarak kısıtlanacak. Ankara’da yaşayan vatandaşlar “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 7 Ekim Salı günü için ASKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintisi programı.