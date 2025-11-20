Yeni Şafak
Ankara'da bugün elektrik kesintileri yaşanacak! EDAŞ 20 Kasım 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

Ankara'da bugün elektrik kesintileri yaşanacak! EDAŞ 20 Kasım 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

08:5820/11/2025, Perşembe
Ankara Gölbaşı'nda 20 Kasım Perşembe günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Dağıtım şirketi gün boyunca sürecek bakım faaliyetleri kapsamında birçok mahalle ve sokakta enerjinin belirli saatler arasında kesileceğini duyurdu. İşte EDAŞ 20 Kasım 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 20 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

20 KASIM EDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

İşte ilçedeki kesinti programı:

09.30 – 17.30

Etkilenen cadde/sokaklar: 1680, Haberciler Sitesi, Karaağızlı, Zara Beydağı, Topraklı K.Y. Koop., Gökçehüyük

09.00 – 13.00

Etkilenen cadde/sokaklar: 1005, 997, 3035, 995, 1001, 999, Türkan Şoray, 1002

09.30 – 11.00

Etkilenen cadde/sokaklar: Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Boncuk, Ceren, Adelet, Girne




