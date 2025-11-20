Ankara Gölbaşı'nda 20 Kasım Perşembe günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Dağıtım şirketi gün boyunca sürecek bakım faaliyetleri kapsamında birçok mahalle ve sokakta enerjinin belirli saatler arasında kesileceğini duyurdu. İşte EDAŞ 20 Kasım 2025 elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

1 /3 Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 20 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 20 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

2 /3 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir: