Ankara’da 27 Kasım elektrik kesintisi yaşanacak: Kesinti 8 saati bulacak! Hangi ilçeler etkilenecek?

14:3127/11/2025, Perşembe
Ankara’da 27 Kasım 2025 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Başkent EDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, şehir genelinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirlenen bölgelerde elektrikler belirli saat dilimlerinde kesilecek. Hangi ilçelerde kesinti olacağı ve enerjinin ne zaman tekrar verileceği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Başkent EDAŞ sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabilen planlı elektrik kesintisi listesi ve detaylar.

Ankara Başkent EDAŞ sorgulama ekranı tüm ilçeler için tıklayın

