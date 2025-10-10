Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 10 Ekim 2025 Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı su kesinisi programı

10 Ekim 2025 Cuma günü Ankara’da bazı ilçelerde ASKİ su kesintisi uygulanacak. Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda 10 Ekim tarihinde Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallleler duyuruldu.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 9.10.2025 23:15:00
Tamir Tarihi: 10.10.2025 12:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT RAŞİT YÜCEL SOKAKTA BULUNAN TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00
Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:05:00
Tamir Tarihi: 10.10.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi hacıkara mahallesi Şehit ümit bçlükoğlu caddesinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: Hacıkara mahallesi şehit ümit bölükoğlu caddesi ve civarı
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:45:00
Tamir Tarihi: 10.10.2025 15:00:00
Detay: Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi Söğüt Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Devlet Mahallesi, Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi Bir kısmı