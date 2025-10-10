Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 10 Ekim 2025 Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı su kesinisi programı

10 Ekim 2025 Cuma günü Ankara’da bazı ilçelerde ASKİ su kesintisi uygulanacak. Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek?

ÇUBUK Arıza Tarihi: 9.10.2025 23:15:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 12:00:00 Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT RAŞİT YÜCEL SOKAKTA BULUNAN TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR







3 /4 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00

