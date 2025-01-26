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AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi beklenen açıklamayı yaptı

AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi beklenen açıklamayı yaptı

11:4226/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
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<p>Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları</p>
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları

18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları erişime açıldı. Peki AÖF geçme notu kaç, mezuniyet şartları nedir? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Sınav sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Final sınav puanının başarı notuna katkısı ise yüzde 70’tir. AÖF sınav sonuçları açıklandı. Peki, AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2025 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

2024-2025 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.


2025 AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF HARF NOTLARI VE ANLAMLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir.

Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

#AÖF
#AÖF sınav sonuçları
#Anadolu Üniversitesi

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AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi beklenen açıklamayı yaptı