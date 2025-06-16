2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Peki MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak uzaktan eğitim sistemiyle ortaöğretim ve bazı durumlarda ilköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlardır. AÖL, özellikle örgün eğitime devam etme imkanı olmayan, çalışma hayatına atılmış, yaşı ilerlemiş veya farklı sebeplerle yüz yüze eğitime katılamayan bireyler için lise diploması alma fırsatı sunar. MEB AÖL sınav takvimini duyurdu. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri yapılacak.
AÖL 3. dönem 1. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.
AÖL 3. dönem 2. Oturum 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.
AÖL 3. dönem 3. Oturum 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.
AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
MEB'in kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte kendi sistemlerinden giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Belgenin üzerinde mutlaka güncel bir vesikalık fotoğraf bulunması gerekiyor. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılacak ve bu durumdaki öğrenciler sınava alınmayacak.
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.