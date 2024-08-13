MEB, örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişle ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrencilere yeni haklar tanındı. Şehit ve gazi çocukları ile milli sporcular da AÖL’ye geçiş yapabilecek. İşte MEB açıkı öğretim lisesine geçiş yapacaklar ve AÖL geçiş şartları.

1 / 10 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişlere ilişkin önemli değişiklikler içeren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde güncellemeler yaptı. Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Açık Öğretim Lisesi'ne kimler geçiş yapacak? AÖL geçiş şartı nedir?

2 / 10 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartları yeniden düzenlendi.

3 / 10 Bu düzenlemeye göre, aşağıda belirtilen durumlar kapsamında başvuran öğrenciler, veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nakil ve geçiş yapabileceklerdir:

4 / 10 - Anne veya babası vefat eden, - Koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, - Evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, - Eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, - İkameti geçici olarak değiştirilen,

5 / 10 - Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan, - Harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, - Şehit ve gazi çocuğu olan,

6 / 10 - Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran, - Yurt dışına çıkan öğrencilerden açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyen, - Hafızlık eğitimi alanlar, - En az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar.

7 / 10 - Suç mağduru olan, - Milli sporcu olan, - Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan, - Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören, - Sağlık kurulu raporu olan,

8 / 10 - Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, - Sınıf tekrarına kalan ve öğrenim hakkı devam eden, - İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikametini değiştiren ve eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan,

9 / 10 - Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan.