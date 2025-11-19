Yeni Şafak
Asgari ücret zammı 9 maaşı da etkileyecek! İşte asgar ücret zammı sonrası sosyal yardım ödeme artışları

10:5719/11/2025, Çarşamba
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında yapacağı toplantı öncesi, 2026 yılına yönelik zam beklentisi giderek artıyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrette masadaki formüller netleşirken, zamla birlikte pek çok ödeme kaleminin de yükseleceği belirtiliyor. Yeni zam oranı ne kadar olacak?

Aralık ayına yaklaşıldıkça asgari ücret zammına ilişkin beklenti artıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantı öncesinde hem zam oranları hem de artıştan etkilenecek kalemler gündemde. Türkiye genelindeki milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili tüm senaryolar masada değerlendiriliyor.

ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK 9 ÖDENEK

Asgari ücretin belirlenmesiyle Ocak 2026 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. İşte asgari ücret ile birlikte değişecek ödenekler...

İşsizlik Ödeneği

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavanı

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.

Stajyer Ücretleri

Asgari ücretteki artış, stajyer maaşlarını da etkileyecek. Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, brüt asgari ücretin yüzde 30'u oranında hesaplandığı için, yeni ücretle birlikte bu kalemde de artış yaşanacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

GSS primleri de yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylerin, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödemesi gerekecek.

Diğer Etkilenen Kalemler

Asgari ücret artışıyla birlikte şu ödemelerde de güncelleme yapılacak:

Askerlik ve doğum borçlanması tutarları

İsteğe bağlı sigorta primleri

Rapor alan asgari ücretli çalışanların geçici iş göremezlik ödenekleri

65 yaş aylığı

Engelli aylığı

