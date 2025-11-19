Asgari ücret zammı 9 maaşı da etkileyecek! İşte asgar ücret zammı sonrası sosyal yardım ödeme artışları

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavanı

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.