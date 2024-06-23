Asgari ücret temmuz zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’da. Hükümet, 2024 yılı temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı. Bu açıklamaya rağmen, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle kamuoyunda asgari ücrete zam yapılmasına yönelik beklentiler devam ediyor. 2024 Asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı, Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? İşte Asgari ücrete temmuz ayında beklentiler ve son dakika gelişmeler.
Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı doğrudan etkilerken gözler Temmuz ayına çevrildi. Milyonlarca asgari ücretliyi doğrudan etkileyecek olan asgari ücrete ara zam gündemi, temmuz ayına yaklaşırken hararetini koruyor. Farklı senaryolar ve beklentiler öne çıkarken, emekli ve memur maaşlarına da enflasyon farkı yansıtılması planlanıyor. Peki asgari ücret ara zammı var mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı? İşte detaylar.
2024 temmuz ayı asgari ücret ara zammıyla ilgili beklenti sürmeye devam ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, hükümet tarafından asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda asgari ücret ara zam beklentileriyle ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda zam olacak mı?
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekerek, asgari ücret ara zammıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." Buna göre; 2024 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Ancak asgari ücret ile çalışanlar ve TÜRK-İŞ'ten temmuzda ara zammı için çağrılar gelmeye devam ediyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAKTA MI YAPILACAK?
Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor.
Planlamaya göre asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere Aralık ayında başlaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Atalay, "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim" diyerek asgari ücrete mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Atalay şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücreti belirlerken şartımız 18 bin TL olması ve yılda iki kez belirlenmesiydi. Bu toplantıda dört asgari ücretli kardeşimiz vardı. Biz onların sözcülüğünü yaptık, 18 bin TL’nin altında asgari ücret belirlendiği, yılda iki kez belirlenme önerisi de dikkate alınmadığı için karara muhalefet şerhi koymuştuk.
Sendika olan yerde asgari ücret olmaz. Asgari ücretli kardeşlerimiz kasapta, manavda, terzide yani özel sektörde çalışıyor.
Sendikalı olmadığı için grev de yapamıyor, hakkını arayamıyor. Biz, kanunun verdiği yetkiye dayanarak komisyonda onarı temsil ediyoruz."
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? NET-BRÜT ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.
Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.
Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.