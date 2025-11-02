Asgari ücrette kritik hafta: 2026 yılı asgari ücret zammı beklentileri ne yönde? Yüzde kaç zam olacak? Sendika talepleri ve son dakika gelişmeler

%35 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 35 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 35 bin 107 TL- Net: 29 bin 841 TL olması bekleniyor.





%40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 36 bin 407 TL- Net: 30 bin 946 TL olması bekleniyor.





%50 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 39 bin 8 TL - Net: 33 bin 156 TL olması bekleniyor.