Asgari ücrette kritik hafta: 2026 yılı asgari ücret zammı beklentileri ne yönde? Yüzde kaç zam olacak? Sendika talepleri ve son dakika gelişmeler

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesi gözler TÜRK-İŞ’in 4 Kasım’da yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararını yeniden değerlendirecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın “adil olmayan sistemde yer almayacağız” çıkışının ardından süreç yeniden ısınırken, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu “asgari ücret en az 45 bin TL olmalı” diyerek yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Ekonomistlere göre 2026 zammı yüzde 20–30 aralığında olabilir.
TÜRK-İŞ’ten 4 Kasım hamlesi
Türkiye işçi kesiminin en büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ, asgari ücret gündemiyle 4 Kasım’da Başkanlar Kurulu’nu toplayacak. Toplantıda, hem çalışma hayatındaki güncel sorunlar hem de yaklaşan 2026 asgari ücret görüşmeleri ele alınacak.
Konfederasyon, en son 2 Ağustos’ta Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün imzalanmasının ardından üç ay sonra ilk kez bir araya gelecek.
Komisyon kararı yeniden masada
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sert tepki göstermiş ve “Adil olmayan bir Komisyon’da artık yer almayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Atalay’ın bu çıkışı sonrası TÜRK-İŞ, Komisyon toplantılarına katılmama kararı almıştı. Ancak 4 Kasım’daki toplantıda, bu kararın yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
DİSK: “Asgari ücret en az 45 bin TL olmalı”
Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026 yılı için önerilerini açıkladı.
Bir televizyon programında konuşan Çerkezoğlu, “Asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Dört kişilik bir ailede herkes çalışsa bile yoksulluk sınırı aşılamıyor. Bu nedenle asgari ücret 45 bin TL’nin altına düşmemeli.” dedi.
DİSK’in açıklamasına göre, TÜRK-İŞ’in son araştırmasında yoksulluk sınırı 92 bin 547 TL’ye ulaştı. Çerkezoğlu, gelir vergisi dilimlerinin güncellenmemesinin çalışanları cezalandırdığını belirterek “Vergi adaleti sağlanmadan geçim adaleti sağlanamaz.” ifadelerini kullandı.
Ekonomistlerden farklı tahminler
Ekonomistler ise asgari ücretteki artış oranına ilişkin farklı öngörüler paylaşıyor.
Uluslararası finans kuruluşlarından JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley ise yüzde 20–25 aralığında bir artış öngörüyor. Ancak işçi sendikaları bu oranları “yetersiz” buluyor.
2026 yılı asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2025’te başlaması bekleniyor. Nihai karar, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak.
2026 asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile 2026 yılı asgari ücretinin 2025'in son günlerinde belirlenmesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı için olası rakamlar
%25 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 25 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 5 bin 526 TL artışla birlikte 27 bin 630 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.
%30 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 6 bin 631 TL’lik zamla birlikte 28 bin 735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu rakamın en güçlü rakam olma olasılığı da gündemde...
%35 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 35 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 35 bin 107 TL- Net: 29 bin 841 TL olması bekleniyor.
%40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 36 bin 407 TL- Net: 30 bin 946 TL olması bekleniyor.
%50 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 39 bin 8 TL - Net: 33 bin 156 TL olması bekleniyor.