Ankara’da bugün planlı su kesintileri olacak. ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saatler arasında su verilemeyeceğini duyurdu. Kentte yaşayan vatandaşlar, kesinti programına göre gün boyunca farklı bölgelerde susuz kalacak. İşte 16 Eylül Pazartesi günü ASKİ’nin açıkladığı su kesintisi listesi ve etkilenecek ilçeler…
SİNCAN
Arıza Tarihi: 16.09.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.09.2025 17:00:00
Detay: Sincan ilçesi temelli Bey obası mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen Enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi tamamı.
POLATLI
Arıza Tarihi: 16.09.2025 09:35:00
Tamir Tarihi: 16.09.2025 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Battal Gazi Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi , Yeni Mahalle Birkısmı.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 16.09.2025 09:50:00
Tamir Tarihi: 16.09.2025 13:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ KIVILCIM SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHHALLESİ BARBOROS MAHALLESİNİN BİR KISMI.
POLATLI
Arıza Tarihi: 16.09.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 17.09.2025 08:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Sayın Abonemiz, Kurumumuz Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafindan Polatlı İlçesi Anıt ve Hacettepe Su Depolarında Kollektör yenileme çalışması nedeni ile 16.09.2025 Salı günü 21:00 ile 17.09.2025 Çarşamba günü 08:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi, Şehitlik, Gazi ve Çamlıca Mahalleleri bir kısmı.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 15.09.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 16.09.2025 07:00:00
Detay: ayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi GENELİ.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 15.09.2025 18:35:00
Tamir Tarihi: 15.09.2025 21:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Boztepe esertepe Mevkiinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz )
Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi Boztepe nakliyeciler sitesi ve Boztepe Küme evler Bir kısmı.