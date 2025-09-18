Yeni Şafak
ASKİ, 18 Eylül Perşembe bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı

18/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
<p><strong><em><u>Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Eylül 2025 ASKİ sular saat kaçta gelecek?</u></em></strong></p>
Ankara’da bugün planlı su kesintileri olacak. ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saatler arasında su verilemeyeceğini duyurdu. Kentte yaşayan vatandaşlar, kesinti programına göre gün boyunca farklı bölgelerde susuz kalacak. İşte 18 Eylül Perşembe günü ASKİ’nin açıkladığı su kesintisi listesi ve etkilenecek ilçeler…

Ankara’da su kesintisi merak konusu! ASKİ, 18 Eylül 2025 bugün için planlı su kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları duyurdu. Ankaralılar, belirtilen saatler arasında susuz kalabilir. İşte 18 Eylül Perşembe ASKİ su kesintisi listesi ve detaylar.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 23.09.2025 07:00:00

Detay: Bugünden itibaren 17-18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de , mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle sistemimize ulaşan suyun azalması sebepleriyle düzenli su kesintisine gidilecektir.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 18.09.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 13:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Zirve Cadde içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Zirve Cadde ve civarı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.09.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 18.09.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah., Gazi Mah.

