Ankara’da bugün planlı su kesintileri olacak. ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde belirli saatler arasında su verilemeyeceğini duyurdu. Kentte yaşayan vatandaşlar, kesinti programına göre gün boyunca farklı bölgelerde susuz kalacak. İşte 18 Eylül Perşembe günü ASKİ’nin açıkladığı su kesintisi listesi ve etkilenecek ilçeler…

2 /6 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 17.09.2025 22:00:00 Tamir Tarihi: 23.09.2025 07:00:00

3 /6 Detay: Bugünden itibaren 17-18-19-20-21-22-23 Eylül tarihlerinde her gün saat 22:00 de , mevcut su şebeke sisteminin iyileştirilmesi, devam eden kuraklık ve aşırı sulama nedeniyle sistemimize ulaşan suyun azalması sebepleriyle düzenli su kesintisine gidilecektir.

4 /6 Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi bir kısmı.

5 /6 ETİMESGUT Arıza Tarihi: 18.09.2025 10:00:00 Tamir Tarihi: 18.09.2025 13:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Zirve Cadde içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Zirve Cadde ve civarı.