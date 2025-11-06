Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Ankara'nın farklı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 6 Kasım 2025 Perşembe ASKİ planlı su kesintileri.

1 /6 ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle 6 Kasım Perşembe yani bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı. Ankara’da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Kazan ve Beypazarı da yer almakta. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek?

2 /6 KAZAN Arıza Tarihi: 6.11.2025 09:30:00 Tamir Tarihi: 6.11.2025 12:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kahramankazan İlçesiAtatürk Mahallesi İbrahim Cavuş Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Mehbare Sokak, Barbaros Sokak, Güzel Sokak Çevresi.

3 /6 BEYPAZARI Arıza Tarihi: 6.11.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 6.11.2025 19:00:00 Detay: Beypazarı İlçesi Kırbaşı mahallesi tesisler daire başkanlığı tarafından terfi merkezimizde emme basma hattı kollektör değişimi, pompa giriş çıkış boruları ve armatür değişimi çalışması yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Kırbaşı mahallesi geneli.

4 /6 POLATLI Arıza Tarihi: 6.11.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 6.11.2025 17:00:00 Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Kaşı Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Kısmı, Gazi Mahallesi Bir Kısmı.

5 /6 AYAŞ Arıza Tarihi: 6.11.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 6.11.2025 17:00:00 Detay: Ayaş Tekke Mahallesi Depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: Ayaş Tekke Mahallesi.