Aşure günü mesajları ve sözleri 2024 resimli seçenekleri ile paylaşımlarda yer alıyor. Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayıdır ve kutsal bir ay olarak kabul edilir. Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir ve birçok önemli olayın anıldığı bir gündür. Sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesaj göndermek isteyenler resimli, resimsiz, kısa, anlamlı ve farklı aşure günü mesajlarını Whatsapp, SMS, Instagram, Facebook üzerinden paylaşmakta. İşte, yazılı, dualı, anlamlı, yeni, uzun, kısa, farklı, resimli Aşure günü mesajları ve sözlerinden seçenekler...
Aşure günü mesajları ile günün anlam ve önemi paylaşılıyor. Muharrem ayı ve Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bir dönemdir. Aşure Günü ise Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir ve İslam kültüründe özel bir yere sahiptir. Muharrem ayının 10. gününe özel en güzel, kısa-uzun aşure günü mesajları paylaşılmakta. Bu mesajları, sevdiklerinize ve tanıdıklarınıza göndererek Aşure Günü'nün anlamını ve önemini paylaşabilirsiniz.
Aşure Günü için anlamlı ve güzel mesajlar aşağıdaki gibidir:
Aşure Günü'nün bereketi, evinize bolluk, kalbinize huzur getirsin. Hayırlı ve mutlu aşureler dilerim.
Muharrem ayı ve Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.
Aşure Günü'nün bereketiyle, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Herkesin Aşure Günü mübarek olsun.
Aşure, paylaşmanın ve bir arada olmanın simgesidir. Bu özel günde sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu olmanız dileğiyle.
Aşure Günü'nün getirdiği bereket ve huzur, tüm hayatınıza yayılsın. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim.
Aşure Günü'nün bereketi sofralarınıza, sevgisi kalbinize dolsun. Herkesin Aşure Günü mübarek olsun.
Muharrem ayı ve Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Rabbim, dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin.
Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehadetinin acısını paylaşırken, aşurenin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aşure gününüz mübarek olsun.
Bu mübarek günde dualarımız kabul, aşurelerimiz bereketli olsun. Tüm İslam âleminin Aşure Günü mübarek olsun.
Âşûrâ gününün önemi
Muharrem ayının onuncu günü “âşûrâ” diye adlandırılır. Sâmî dinlerde özel bir yere sahip bulunan âşûrâ gününde Câhiliye Arapları da oruç tutardı. Hz. Peygamber risâletten önce ve Medine’ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır. Resûl-i Ekrem muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Buhârî, “Ṣavm”, 69).
Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilmiştir. Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar. Hanefî mezhebine göre muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur. İbn Kayyim el-Cevziyye muharrem ayındaki oruçların en faziletlisinin dokuz, on ve on birinci günlerinde tutulan oruç olduğunu, daha sonra da dokuz ve onuncu günlerin, bunun ardından yalnız onuncu günün geldiğini ifade eder (Zâdü’l-meʿâd, II, 76).
İslâm’ın ilk yıllarında muharrem ayında icra edilen kurban ibadeti daha sonra neshedilerek zilhicce ayında yapılmaya başlanmıştır.
Muharrem ayının onuncu günü tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür. Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ’da şehit edilmiştir.