Bu durum, ATM yoğunluğunu azaltmayı ve müşterilere daha hızlı işlem imkanı sağlamayı hedefliyor. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan kullanıcılar için bu uygulama, hem pratiklik hem de zaman tasarrufu açısından büyük bir avantaj sunuyor. Bu gibi adımlar, teknolojinin bankacılık hizmetleriyle uyumunu güçlendiren önemli yeniliklerden biri olarak değerlendiriliyor.