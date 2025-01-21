2025 yılında, bankalar kartlı işlemler için ATM para çekme limitlerini artırmazken, QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde önemli düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler sayesinde kullanıcılar daha yüksek günlük çekim limitlerine erişim sağladı. Peki ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu? QR kod ile ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL? İşte detaylar.
2025 yılında bankalar, ATM’den kartlı para çekme limitlerini güncellemedi ve çoğu banka, günlük kartlı para çekme limitini 10.000 TL ile sınırlandırdı. Kartlı işlemlerde limit değişmezken, QR kodlu çekimler ve dijital bankacılık çözümleri daha yüksek limitlere ulaşmak isteyen müşteriler için alternatif haline geldi. Peki ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu? ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL?
QR kod ile ATM'den günlük para çekme limiti kaç TL?
Bazı bankalar, QR kodlu çekim işlemlerinde daha yüksek limitler sunmaya başladı. QR kodlu işlemlerde limit artırılarak toplamda 20 bin TL’ye kadar çekim yapılabiliyor.
Bazı bankalar ise QR kod üzerinden toplamda 30 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sağladı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacını hızla karşılayan bir çözüm olarak öne çıktı.
ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu?
Bazı bankaların, kart ve QR kodlu para çekme limitlerini birleştirerek kullanıcılarına daha yüksek çekim imkanı sunması, finansal işlemleri oldukça kolaylaştırdı. Örneğin, kartlı çekim limiti 10.000 TL olan bir kullanıcı, QR kodla ek 5.000 TL çekerek toplamda 15.000 TL’ye kadar işlem yapabiliyor.
Bu durum, ATM yoğunluğunu azaltmayı ve müşterilere daha hızlı işlem imkanı sağlamayı hedefliyor. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan kullanıcılar için bu uygulama, hem pratiklik hem de zaman tasarrufu açısından büyük bir avantaj sunuyor. Bu gibi adımlar, teknolojinin bankacılık hizmetleriyle uyumunu güçlendiren önemli yeniliklerden biri olarak değerlendiriliyor.
Kartlı işlemler: Çoğu banka için 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. QR kodlu işlemlerde ATM'lerden para çekme limiti artıyor. Ek limitlerle toplam 20 bin TL veya bazı bankalarda 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Birleştirilmiş limitler: Kart ve QR kod birleştirilerek toplamda daha yüksek çekim yapılabiliyor.
QR Kod ile ATM'den Para Nasıl Çekilir?
Mobil Uygulama Girişi:
Bankanızın mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın.
QR Kod Menüsünü Seçin:
Uygulama menüsünde "QR Kod ile Para Çekme" veya benzer bir seçeneği bulun.
Çekilecek Tutarı Girin:
Çekmek istediğiniz tutarı mobil uygulamadan belirleyin.
ATM'deki QR Kod Ekranı:
ATM'nin ana ekranında "QR Kod ile İşlem" seçeneğini seçin. ATM ekranında bir QR kodu görünür.
QR Kodu Tarayın:
Mobil uygulama üzerinden açılan QR kod okuyucu ile ATM ekranındaki QR kodu taratın.
Paranızı Alın:
İşlem onaylandıktan sonra ATM, çekmek istediğiniz tutarı çıkarır. Parayı hemen alın.