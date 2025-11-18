Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları, Kadro Dağılımı ve Tarihleri

Balıkesir Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki, Balıkesir Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alımı şartları neler, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? İşte detaylar...
Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı Ne Zaman?
Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alımı ilanı 17.11.2025 üniversite tarafından yayınlandı. Başvurular için son tarih 01.12.2025 (23:59) olarak belirtildi.
Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı Nasıl Yapılacak?
Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında (17.11.2025 - 01.12.2025) yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 04.12.2025 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Üniversitemize ŞAHSEN TESLİM etmeleri gerekmektedir.
Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı Şartları
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön
Lisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puan türlerinde en az
60 puana sahip olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde
fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne
uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
7- Adayların herhangi bir Yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor
(Öğrenci) olmaması.
8- Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm
yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe,
Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan
birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.
BAŞVURU TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi 17.11.2025
Başvuru Başlangıç Takvimi 17.11.2025
Son Başvuru Tarihi 01.12.2025
Son Elden Teslim Tarihi 04.12.2025
Başvuru Sonuçları Açıklama Tarihi 26.12.2025
Sonuçların ilan Edileceği İnternet Sitesi https://www.balikesir.edu.tr/
Kadro Dağılımı