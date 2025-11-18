Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları, Kadro Dağılımı ve Tarihleri

Balıkesir Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı Şartları





BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları

taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön

Lisans mezunları için KPSS/P93, Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puan türlerinde en az

60 puana sahip olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev

yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu

bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde

fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne

uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

7- Adayların herhangi bir Yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor

(Öğrenci) olmaması.

8- Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm

yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey, Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe,

Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan

birimlerde) çalışma şartlarını kabul etmek.